Geschorste landen Zimbabwe en Kenia gewoon in loting Afrika Cup

De geschorste landen Zimbabwe en Kenia doen dinsdag gewoon mee bij de loting voor het kwalificatietoernooi van de Afrika Cup in 2023.

De Afrikaanse voetbalbond CAF gaat ervan uit dat de schorsingen zijn opgeheven voordat de eerste wedstrijden beginnen in juni.

Wereldvoetbalbond FIFA heeft beide landen uitgesloten van competities en toernooien vanwege de overheidsinmenging in de voetbalbonden.

Een overheidsinstantie van Zimbabwe ontsloeg het bestuur van de nationale voetbalbond omdat de bestuursleden bepaalde uitgaven van overheidsgelden niet konden verantwoorden. In Kenia ontbond het ministerie van Sport het bestuur van de nationale voetbalbond omdat voorzitter Nick Mwendwa is beschuldigd van fraude.



De CAF verwacht dat de FIFA de schorsingen half mei opheft. Als dat niet zo is, dan zullen Zimbabwe en Kenia alsnog worden uitgesloten van deelname aan de kwalificaties voor de Afrika Cup.

In dat geval zullen er na de loting twee groepen zijn met drie in plaats van vier clubs, waarbij de beste twee zich plaatsen voor de eindronde in 2023 in Ivoorkust.

