VS is nu eerste gasleverancier van Spanje, ten nadele van Algerije

In maart werden de Verenigde Staten de grootste gasleverancier van Spanje, blijkt uit gegeven van het Spaanse energiebedrijf Enagás.

Het Amerikaanse gas is goedkoper ondanks de hogere transportkosten.

Het aandeel gas uit de VS steeg in maart tot 43 procent van de Spaanse binnenlandse vraag (16.264 GWh), het aandeel van Algerijns gas daalde daarentegen tot 30 procent.

De VS hebben in maart vorig een goedkoper gasvoorstel gedaan aan de Spanjaarden waardoor ze nu de grootste LNG-leverancier van het Zuid-Europese land zijn. De VS produceren voornamelijk schaliegas, de productiekosten zijn daardoor met 10 á 15 dollar per MWh aanzienlijk lager dan het gemiddelde van 100 dollar per MWh op de Amsterdamse beurs.



De prijs voor Algerijns vloeibaar aardgas (LNG) is onlangs gestegen voor Spanje en Algerije heeft inmiddels nieuwe prijsverhogingen aangekondigd. Spanje verkiest daarom gas uit de VS boven Algerijns aardgas.

De degradatie van Algerijns gas ten gunste van gas uit de VS wordt door de Spaanse pers omschreven als een "historische ommekeer" en een zegen voor de Amerikaanse president Joe Biden. Het Witte Huis wil de export van vloeibaar aardgas (LNG) naar de Europese Unie (EU) met 66 procent verhogen om de EU minder afhankelijk te maken van Rusland.

