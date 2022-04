Israël bestormt opnieuw Al-Aqsa-moskee, maken weg vrij voor kolonisten

Het Israëlische leger heeft dinsdagochtend opnieuw een inval uitgevoerd in de Al-Aqsa-moskee.

De zwaar gewapende Israëliërs verdreven Palestijnse gelovigen om toegang te verzekeren voor kolonisten die de joodse feestdag Pesach willen vieren.

De inval markeert de derde dag op rij en de vierde keer in een week tijd dat Israëlische bezettingstroepen het moskeecomplex bestormen tijdens de vastenmaand ramadan.

Meerdere Joodse groepen van elk ongeveer 40 kolonisten werden vergezeld door zwaarbewapende bewakers om het moskeeterrein te betreden. Beelden van Palestijnen die worden geslagen, beschoten en bespot door soldaten en kolonisten gaan rond op sociale netwerken.



De Al-Aqsa-moskee is de op twee na heiligste plaats in de islam. De Tempelberg wordt echter ook door de joden als heilig gezien. In de belangrijkste gebedsruimten van de moskee werden traangas en rubberen kogels gebruikt. Deuren werden ingetrapt en historische ruiten vernield. Moskeegangers, waaronder veel vrouwen en kinderen, werden hardhandig verdreven om kolonisten binnen te laten.

Luchtaanval

Te midden van de escalerende spanningen op de bezette Westelijke Jordaanoever voerde Israël vannacht ook een luchtaanval uit op Gaza, volgens Israël gericht op een wapenfaciliteit van verzetsbeweging Hamas nadat een raket op Israëlisch grondgebied was afgevuurd. De autoriteiten in Gaza hebben geen slachtoffers gemeld.



Verzetsbeweging Hamas, die de dienst uitmaakt in Gaza, had al gewaarschuwd dat elk incident bij de Al-Aqsa-moskee in bezet Oost-Jeruzalem overschrijding van een "rode lijn" zou betekenen.

Hamas beschuldigt Israël ervan aanvallen op moslims te tolereren.

© MAROKKO.NL 2022