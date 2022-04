Palestijnse ambassadeur verwelkomt Marokko's afwijzing van Israëlische agressie

De Palestijnse ambassadeur in Rabat, Jamal Choubki, prees de positie van Marokko ten aanzien van de laatste Israëlische aanvallen op de Al-Aqsa-moskee.

In een verklaring aan persbureau MAP gaf de Palestijnse diplomaat aan dat het standpunt van Rabat de afwijzing van het Marokkaanse volk uitdrukt.

Het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zaterdag de inval van Israëlische bezettingstroepen in de Al-Aqsa-moskee in bezet Oost-Jeruzalem veroordeeld. Marokko noemde de "flagrante agressie" en "methodische provocaties" van Israël tijdens de vastenmaand ramadan een "schending van de heiligheid" van de Al-Aqsa-moskee en "haar plaats in het hart van de islamitische Umma".

Marokko's veroordeling is in overeenstemming met het Arabisch-islamitische standpunt, zei Choubki en benadrukte dat de verklaring van Rabat "de puntjes op de i" zet met betrekking tot het Marokkaanse standpunt over de Israëlische bezetting.



Choubki onderstreepte ook het belang van de intensivering van de contacten door Marokko om een ​​einde te maken aan de recente Israëlische agressie. Marokko, waarvan koning Mohammed VI voorzitter is van het Al Quds-comité van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC), riep de Verenigde Naties (VN) en de internationale gemeenschap op om dringend in te grijpen om een ​​einde te maken aan de schendingen en aanvallen op het ontwapende Palestijnse volk.

In opdracht van koning Mohammed VI werd de veroordeling tevens medegedeeld aan David Govrin, het hoofd van het Israëlische verbindingsbureau in Rabat.



Spanningen

Sinds begin april lopen de spanningen hoog op in de Palestijnse gebieden te midden van Israëlische invallen om gezochte Palestijnen te arresteren. Vorige maand werden minstens 23 Palestijnen en 14 Israëliërs gedood bij aanslagen op de Westelijke Jordaanoever en in Israël.

De Al-Aqsa-moskee is de op twee na heiligste plaats in de islam. De Tempelberg wordt echter ook door de joden als heilig gezien. In de belangrijkste gebedsruimten van de moskee werden traangas en rubberen kogels gebruikt. Deuren werden ingetrapt en historische ruiten vernield. Moskeegangers, waaronder veel vrouwen en kinderen, werden hardhandig verdreven om kolonisten binnen te laten. De Israëlische invallen zijn bedoeld om toegang te verzekeren voor kolonisten die de joodse feestdag Pesach willen vieren.

