Algiers eist opheldering van Madrid alvorens Algerijnse ambassadeur terugkeert naar Spanje

De terugkeer van de Algerijnse ambassadeur naar Madrid is afhankelijk van de verklaring die de Spaanse regering heeft voor de koerswijziging inzake het Sahara-conflict.

Dat meldt de Algerijnse regering maandag.

Algiers, de belangrijkste aanhanger van de Sahrawi-separatisten van het Polisario-Front, riep eind vorige maand zijn ambassadeur in Spanje terug en liet blijken alle overeenkomsten met Spanje te zullen opschorten als Madrid het Sahara-standpunt niet heroverweegt.



Algerije verwacht verduidelijk van Spanje alvorens "het aangetaste vertrouwen kan worden hersteld", zegt Ammar Bellani van het Algerijnse ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna zal Algiers "op soevereine wijze" beslissen of de ambassadeur zijn werkzaamheden in Madrid hervat. Volgens Bellani neemt zijn land de kwestie hoog op en is het geen kwestie van "tijdelijke woede" die met het verstrijken van de tijd zal verdwijnen.

De verklaring van de Algerijnse functionaris kwam nadat de Spaanse premier Pedro Sanchez zijn hoop had uitgesproken dat hij het diplomatieke probleem met Algiers binnen een korte tijdspanne hoopt op te lossen en dat zijn land er naar streeft om goede banden te onderhouden met zowel Marokko als Algerije.

De verklaring van Sanchez werd in Algerije met "verbijstering" ontvangen, zei Bellani, die de uitspraken van Sanchez ziet als een poging van Madrid om verantwoordelijkheid te ontlopen voor de ommekeer in het Sahara-standpunt.

© MAROKKO.NL 2022