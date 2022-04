Koning Mohammed VI en koning van Jordanië bespreken Israëlische invallen Al-Aqsa

marokko 18 apr 16:46

Koning Mohammed VI en koning Abdullah II van Jordanië hebben maandag gesprekken gevoerd over de ontwikkelingen in bezet Oost-Jeruzalem, na Israëlische invallen in de Al Aqsa-moskee.

Zowel Marokko als Jordanië veroordeelden de recente Israëlische aanvallen op het Islamitische heiligdom. Bij de Al-Aqsa-moskee op de Tempelberg vielen vrijdag meer dan 150 Palestijnse gewonden toen Israëlische bezettingstroepen het gebedshuis binnenstormden. Er vielen minsten zeven Palestijnse doden en meer dan 400 Palestijnen werden gearresteerd. Meerdere landen hebben hun bezorgdheid geuit over de recentste Israëlische aanvallen en waarschuwen voor verdere escalatie die meer spanningen in de regio kunnen veroorzaken. Turkije veroordeelde de moord op zeven Palestijnen vrijdagochtend en Marokko omschreef de aanvallen als "flagrante agressie" en "methodische provocaties" van Israël.

De Israëlische agressie zal de "gevoelens van haat en extremisme" alleen maar aanwakkeren en de kansen op een hervatting van het vredesproces belemmeren, aldus het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Jordaanse koning Abdullah herhaalde de bezorgdheid van Marokko. Ook in het Midden-Oosten is fel gereageerd op het Israëlische optreden. Jordanië, het buurland waarmee Israël in 1994 vrede sloot, riep een hoge Israëlische diplomaat op het matje. Verder besprak de Jordaanse koning Abdullah de kwestie met president Sisi van Egypte.

De Pakistaanse premier Shehbaz Sharif noemde de aanvallen een "schending van de mensenrechten en het internationaal recht". Het Amerikaanse congreslid Rashida Tlaib noemde het "fout en wreed" om gelovigen aan te vallen op een plek van aanbidding. "Ik ben het zat dat ons land geweld en schendingen van het internationaal recht faciliteert". Koning Mohammed VI besprak behalve Palestina ook de gezondheidstoestand van de Jordaanse monarch. Koning Abdullah II herstelt van een operatie aan een hernia.