Marokko en Saoedi-Arabië gaan meer samenwerken en willen nieuwe zeeverbinding

Marokko en Saoedi-Arabië gaan samen optrekken om nieuwe industriële kansen te bevorderen.

Dat melden de twee landen maandag na een video-overleg tussen handelsministers Ryad Mezzour (Marokko) en Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef (Saoedi-Arabië).

De twee landen gaan samenwerken op het gebied van innovatie en menselijk kapitaal. Ook zullen de industriële systemen van beide landen elkaar versterken bij het gezamenlijk betreden van de internationale markt.

Beide landen zijn begonnen met de diversificatie van exportproducten om de onderlinge handel te versterken. De waarde van de handel tussen de twee landen vertoont sinds 2013 een dalende trend.



Volgens Mezzour streeft Marokko naar meer investeringen in de enorme potentie van Saoedi-Arabië, met name op het gebied van de Marokkaanse auto-export, die onlangs een opmerkelijke opleving heeft doorgemaakt, evenals de landbouwsector die zijn aandacht begint te richten op Saoedi-Arabië en de Golf in het algemeen.

Mezzour benadrukte verder het belang van het werken aan het logistieke systeem door een ​​maritieme lijn tussen de twee landen te creëren. Hij riep beide partijen op om samen te werken om de hoge kosten van zeetransport tussen de twee landen te verminderen.

© MAROKKO.NL 2022