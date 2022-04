Imzouren: politie ontmantelt groot prostitutienetwerk

marokko 19 apr 22:28

De politie in Imzouren (provincie Al Hoceima) heeft een crimineel netwerk ontmanteld die gespecialiseerd was in illegale migratie, prostitutie en chantage, meldt dagblad Assabah.

Het netwerk werd gerund door twee Marokkanen die woonachtig zijn in Europa. De organisatie rekruteerde in Marokko jonge vrouwen die de overtocht naar Europa wilde maken. Familieleden die achterbleven in Marokko werden onder druk gezet om te betalen voor dochters die naar Europa zijn afgereisd. Veel van die jonge vrouwen belandden in de prostitutie. De zaak kwam aan het licht nadat een familielid aangifte deed tegen de chantagepraktijken. Politieonderzoek leidde naar de identiteit van vier verdachten in de leeftijden 50 tot 60 jaar.

De twee mannen, die door de politie worden gezien als het brein achter de operatie, vingen de vrouwen op in Europa, de twee andere hielden zich bezig met het ronselen van nieuwe slachtoffers in Marokko. De arrestatie in Imzouren vond plaats toen de verdachten het geld van de klager in ontvangst namen.