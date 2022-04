Ook Denemarken wil asielzoekers dumpen in Rwanda

In navolging van het Verenigd Koninkrijk wil ook Denemarken asielzoekers naar Rwanda sturen om ze door het Oost-Afrikaanse land te laten opvangen.

De regering in Kopenhagen, die de afgelopen jaren volgens critici een hardvochtig immigratiebeleid heeft gevoerd, is hierover in gesprek met Rwanda.

Denemarken zoekt al langer naar een land waar het asielzoekers heen kan sturen. "Onze dialoog met de Rwandese regering gaat ook over een mechanisme voor de overdracht van asielzoekers", liet minister Mattias Tesfaye van Immigratie weten.

De beoogde deal heeft volgens hem tot doel een "waardiger benadering van migratie dan de criminele netwerken van mensensmokkelaars" die actief zijn op de Middellandse Zee.



Het Verenigd Koninkrijk en Rwanda maakten vorige week een overeenkomst bekend waardoor duizenden asielzoekers zouden worden gehuisvest in Rwanda. Mensen die sinds 1 januari illegaal het Verenigd Koninkrijk zijn binnengekomen, kunnen naar Rwanda worden gestuurd. Het plan dat illegale immigratie moet beperken kost omgerekend 144 miljoen euro.

Van diverse kanten klonk luide kritiek. De Rwandese regering zegt dat mensen worden "beschermd, gerespecteerd en gesteund bij hun ambities". Denemarken heeft nog geen akkoord gesloten. De regering werkt nog aan voldoende steun in het parlement.

