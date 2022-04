China ratificeert twee internationale verdragen tegen dwangarbeid

China heeft woensdag twee internationale verdragen tegen dwangarbeid geratificeerd.

Dat is gebeurd maanden nadat deskundigen van de Verenigde Naties hun bezorgdheid hadden geuit over de behandeling van etnische en religieuze minderheden in het land.

Het gaat met name om misstanden, waaronder dwangarbeid, in de regio Xinjiang. Die zouden nog altijd spelen. Mensenrechtengroeperingen schatten in dat zeker een miljoen Oeigoeren en andere moslimminderheden zijn opgesloten in "heropvoedingskampen". Die beschuldigingen worden door Beijing ten stelligste ontkend.

China houdt vol dat de kampen beroepsopleidingscentra zijn. Ze zouden zijn bedoeld om de aantrekkingskracht van het "islamitische extremisme" te verminderen.



Vanuit onder andere het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten klinkt kritiek op het Chinese beleid. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken riep China eerder op een einde te maken aan "de genocide en misdaden tegen de menselijkheid" in de regio.

China's hoogste wetgevende macht keurde woensdag de ratificatie goed van twee verdragen tegen dwangarbeid, één van de internationale arbeidsorganisatie ILO en één van de Abolition of Forced Labour Convention.

