Tanger: dode en 34 gewonden bij ernstig verkeersongeval in Tanger

Bij een verkeersongeluk in Tanger is vannacht een dode gevallen en raakten 34 anderen gewond toen een arbeidersbusje in botsing kwam met een vrachtwagen.

De bestuurder van het busje overleed te plekke en ook de chauffeur van een tweede arbeidersbusje liep verwondingen. Het ongeval vond plaats omstreeks 1.00 uur in de wijk Al-Sharafat op de weg tussen Tanger en Tetouan. Volgens ooggetuigen verloor de chauffeur van de vrachtwagen de controle over het stuur en botste frontaal op het busje waarin arbeiders werden vervoerd. Het tweede busje botste op zijn voorganger. Hulpdiensten waren in grote getale aanwezig om de vele gewonden af te voeren richting het Mohammed-V ziekenhuis in Tanger. De politie is een onderzoek gestart om de toedracht van het ongeval te achterhalen.