VN-gazant De Mistura verwelkomt Spaanse steun voor Sahara-plannen Marokko

De VN-gezant voor de Marokkaanse Sahara, Staffan de Mistura, is blij met de steun die Madrid vertoont voor het Marokkaanse autonomieplan voor de Westelijke Sahara.

Dat melden regeringsbronnen in Madrid tegenover nieuwsdienst El Periodico de España. De Mistura zou de koerswijziging van Madrid in privésferen hebben overgebracht aan premier Pedro Sanchez.

Vorige maand zette Sanchez een grote stap richting een oplossing van het conflict in de Marokkaanse woestijn door een autonoom plan van Marokko over de Sahara te steunen. Een opmerkelijke draai omdat Spanje zich daarvoor altijd heeft verzet tegen Marokkaanse zeggenschap over de regio, een voormalige Spaanse kolonie.

De Mistura werd persoonlijk op de hoogte gebracht over de nieuwe Sahara-standpunten van Madrid tijdens een ontmoeting met de Spaanse buitenlandminister Jose Manuel Albares op 21 maart in Brussel. Het was hun derde ontmoeting in een paar maanden tijd.



Sinds zijn aantreden op 1 november 2021 heeft de VN-gezant de Spaanse regeringsleider hebben verzocht om de zoektocht naar een mogelijke oplossing voor het Sahara-conflict "niet te belemmeren".

Het nieuws over De Mistura's aanprijzing van het nieuwe standpunt van Spanje kwam op de vooravond van de vergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Het VN-orgaan bespreekt woensdag het Sahara-rapport van de VN-gazant.

