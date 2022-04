Canarische Eilanden: 42% minder illegale migratiepogingen sinds verzoening tussen Rabat en Madrid

Sinds de Spaanse omarming van de Marokkaanse Sahara-plannen is het aantal illegale migranten die aankomt op de Canarische Eilanden met 42 procent afgenomen.

Dat meldt het Spaanse persbureau Europa Press vandaag.

Het aantal migranten die aankwamen op de Spaanse archipels is tussen 15 maart en 15 april gedaald naar 807, blijkt uit het migratierapport van het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. In dezelfde periode vorig jaar werden nog 1.400 aankomsten geregistreerd.

In de eerste twee maanden van dit jaar werden echter aanzienlijk meer aankomsten geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Door die flinke opmars is het aantal aankomsten, ondanks de lagere cijfers van de afgelopen 30 dagen, 59 procent hoger dan in 2021.



Vorige maand zette de Spaanse premier Pedro Sanchez een grote stap richting een oplossing van het Sahara-conflict door het Sahara-plan van Rabat te steunen. Een opmerkelijke draai omdat Spanje zich daarvoor altijd heeft verzet tegen Marokkaanse zeggenschap over de regio, een voormalige Spaanse kolonie.

Begin deze maand werd al bekend dat de verzoening tussen Spanje en Marokko heeft bijgedragen aan een daling in het aantal migratiepogingen. "Het beheer van de migratiestromen en de grenscontrole waren een van de hoekstenen van de overeenkomst die Spanje aanzetten het standpunt over het conflict in de Sahara te wijzigen", meldde een ingewijde aan nieuwsdienst La Vanguardia.

