Marokkaanse student opgepakt door Rusland wegens deelname aan Oekraïense leger

Het Russische leger heeft een Marokkaanse student opgepakt omdat hij zou meevechten aan de zijde van de Oekraïense strijdkrachten (AFU).

Het zou gaan om Brahim Sadun, een student aan de Faculteit Aerodynamiek en Ruimtetechnologie van het Polytechnisch Instituut (KPI) in Kiev, meldt het Russische dagblad RuNews24.

Sadun is opgepakt en wordt verhoord door het Russische leger. Een video van zijn verhoor verscheen op het Telegram-kanaal van VGTRK-journalist Alexander Sladkov.

Sadun zegt geschrokken te zijn nadat hij zich realiseerde dat hij in handen van de Russen is gevallen, een vijand die hij naar eigen zeggen voorheen "alleen door een verrekijker" had gezien.



Voor zover bekend is het de eerste Marokkaan die is opgepakt omdat hij door Rusland wordt gezien als 'buitenlandse huurling'. Eerder werden al onderdanen van andere landen opgepakt omdat ze vochten aan Oekraïense zijde. Zo viel de 48-jarige Brit Shaun Pinner in handen van de Russen. Hij diende eerst in het Britse leger maar vecht nu voor Kiev omdat zijn vrouw Oekraïens is.

De familie van de man maakt zich zorgen na een dit weekend door de Russen gepubliceerde video van Pinner in gevangenschap. Ze riepen het leger en Moskou op om zich aan de Conventie van Genève te houden. De Russen zien ook hem als een buitenlandse huurling.

