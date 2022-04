Meer dan 1,5 miljoen Marokkanen gokverslaafd

Zo'n 1,5 miljoen mensen in Marokko worden gezien als gokker met een buitensporig risico op verslaving

Dat blijkt uit een speciaal verslavingenrapport van de Economische en Sociale Raad (CESE) dat woensdag werd gepresenteerd.

De verslavingsproblematiek in Marokko is "wijdverbreid en veelzijdig", onderstreept het rapport. Zo telt Marokko

6 miljoen sigarettenrokers (waarvan een half miljoen minderjarig);

2,8 tot 3,3 miljoen gokkers, van wie 40 procent wordt beschouwd als gokker met een buitensporig risico;

18.500 verslaafden die drugs injecteren, met hoge prevalenties van hepatitis C (57 procent) en HIV (11,4 procent).

Bovendien wordt het gebruik van psychoactieve stoffen geschat op 4,1 procent, drugsmisbruik en drugsverslaving op 3 procent, alcoholmisbruik op 2 procent en het aantal alcoholverslaafden op 1,4 procent.

Zonder een specifiek cijfer te geven vermeldt het rapport ook een zorgwekkende toename in het pathologische gebruik van schermen, videogames en internet, met name onder adolescenten en jongeren.



Een op de tien Marokkanen gokt

Ondanks dat er nog nooit een landelijke studie is gedaan naar kansspelen en het aantal verslaafden wordt het aantal gokkers met een laag tot hoog buitensporig risico geschat op respectievelijk 35 procent en 60 procent.

Eén op de tien Marokkanen (10,6%) ouder dan 15 jaar gokt weleens. De bestaande schattingen zijn het resultaat van studies die zijn uitgevoerd door gokexploitanten in Marokko (MDJS).



De paardenraces trokken in 2019 ruim 620.000 spelers, met een dagelijks gemiddelde van 1 miljoen tickets, een speelfrequentie van twee keer per week en een maandelijkse inzet per speler van 1.500 DH (€ 140).

Opmerkelijk genoeg lopen getrouwde stellen (21,4 procent) een hoger risico op gokverslaving dan alleenstaanden. Gescheiden mensen lopen het hoogste risico (43%).



Een gokverslaving gaat vaak gepaard met andere verslavingen. Zo rookt 64 procent van de gokverslaafden en gebruikt 25,8 procent regelmatig cannabis.

Staatskas

Producten en diensten die niet verboden zijn maar wel worden beschouwd als potentiële bronnen van verslavingen, genereren een jaarlijkse omzet van meer dan 32 miljard DH (€ 3 miljard).



Alleen de tabaksproducten brengen al jaarlijks zo'n 17 miljard DH (€ 1,6 miljard) op, vijf keer meer dan het gemiddelde jaarlijkse budget van het zorgministerie, berekende dagblad Assabah vorig jaar.

Als gevolg van de alarmerende verslavingscijfers adviseert de Raad eerder al om ten minste 10 procent van de inkomsten uit verslavingsgevoelige producten te stoppen in gezondheidszorg, onderzoek en verslavingspreventie.

