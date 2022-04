Zakaat al-fitr Marokko vastgesteld op 20 DH

De Marokkaanse Hoge Raad van Ulema heeft de zakaat al-fitr voor dit jaar (1443-2022) vastgesteld op 20DH per persoon.

Het bedrag is hoger dan in voorgaande jaren. Sinds 2017 gold in heel Marokko hetzelfde bedrag voor zakaat al-fitr: 13 DH.

Het bedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en is afhankelijk van de prijs van graan of meel. Die zijn het afgelopen jaar sterk gestegen als gevolg van een slecht landbouwseizoen, inflatie en de oorlog in Oekraïne.

De zakaat kan maximaal 48 uur voor aanvang van het Eid-gebed worden gegeven. Let wel, deze moet wel vóór het Eid-gebed zijn betaald.

© MAROKKO.NL 2022