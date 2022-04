Griepgolf in Nederland nog niet op zijn retour

De griepepidemie in Nederland duurt al zo'n anderhalve maand en blijft onverminderd voortduren, blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Nivel.

Vorige week gingen 61 op de 100.000 mensen naar de huisarts met griepklachten, een toename vergeleken met de week daarvoor.

In het algemeen is er officieel sprake van een epidemie als twee weken achter elkaar meer dan 58 op de 100.000 mensen bij de huisarts komen met griepachtige verschijnselen.

In 62 procent van de monsters, afgenomen door huisartsen van de peilstations van Nivel bij patiënten met een acute luchtweginfectie, werd een influenzavirus gevonden. Dat is vergelijkbaar met een week eerder. "Dergelijke percentages zijn typisch voor griepepidemieën in Nederland", aldus het Nivel.



Bij andere bronnen, GGD-teststraten en laboratoria van ziekenhuizen, is het influenzavirus ook vaak terug te zien. "Ook dit duidt op continuering van de griepepidemie."

Het aantal griepgevallen begon te stijgen nadat alle coronamaatregelen werden losgelaten. Sindsdien hebben mensen meer en nauwer contact met elkaar en dat geeft ook andere luchtwegvirussen meer kansen om zich te verspreiden.

