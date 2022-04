Israël voert opnieuw luchtaanvallen uit op Gazastrook

Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben donderdagochtend twee locaties in de Gazastrook bestookt met raketten.

Het zou gaan om doelen van de Ezzedine al-Qassam Brigades, de militaire tak van de Palestijnse verzetsbeweging Hamas.

De Israëlische bezettingstroepen (IDF) melden op Twitter dat de luchtaanvallen werden uitgevoerd als reactie op een raketaanval op de zuidelijke stad Sderot in Israël.

"We hebben een ondergronds complex in Gaza geraakt dat wordt gebruikt om raketmotoren te produceren", leest de verklaring van IDF. Met de luchtaanval zou productiecapaciteit van raketten in Gaza een flinke klap hebben gehad.



Eerder zei de IDF dat voor de tweede keer sirenes klonken in het zuiden van Israël toen het Iron Dome-luchtverdedigingssysteem vier raketten onderschepte die vanuit Gaza waren afgevuurd.

Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid heeft geen slachtoffers gemeld.

