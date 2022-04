Eén derde verkeersdoden in Marokko is voetganger of fietser

Voetgangers en fietsers vertegenwoordigen meer dan een derde van alle verkeerslachtoffers in Marokko.

Dat meldt minister Mohamed Abdeljalil (Transport en Logistiek) in de Tweede Kamer.

Abdeljalil presenteerde de verkeerscijfers aan de interministeriële commissie voor Verkeer en Infrastructuur en onthulde dat een dalende trend zichtbaar is in het aantal verkeersdoden. De ontwikkelingen zijn volgens de minister het resultaat van de nationale strategie om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen.

Er sterven in Marokko per dag gemiddeld bijna tien mensen door een verkeersongeluk en er raken gemiddeld per dag 28 mensen ernstig gewond in het verkeer.



De regering hoopte met het verkeersplan (2017-2021) het aantal verkeersslachtoffers met een kwart te verminderen maar die doelstelling werd niet behaald. Het jaarlijks gemiddelde aantal dodelijke verkeersslachtoffers passeerde met 3.675 het beoogde maximumaantal van 2.800 doden per jaar.

Ondanks dat het aantal verkeersdoden wel is afgenomen, vergeleken met voorgaande jaren, blijken verkeersongelukken relatief wel vaker dodelijk. Zo steeg het sterftecijfer bij ernstige verkeersongelukken in de afgelopen tien jaar van 33 procent naar 43 procent.



Volgens de verkeersminister valt dus nog veel winst te behalen. Ruim 45 procent van de verkeersongevallen zijn het gevolg van te hard rijden. 48,5 procent gebruikt een telefoon achter het stuur en slechts 36 procent gebruikt een veiligheidsgordel op de achterbank.

Ook motorrijders kunnen meer doen om de verkeersveiligheid in het land te vergroten. Slechts 42 procent van de motorrijders draagt een helm.

