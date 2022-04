OM eist levenslang tegen 'lokkers' voor liquidatie Amsterdammer

Het Openbaar Ministerie eist levenslang tegen twee mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van Amsterdammer Justin Jap Tjong. Volgens justitie hebben Ferrel T. (35) en Guyno O.

(29) de 25-jarige Jap Tjong op 31 januari 2017 in de val gelokt, wat leidde tot zijn dood in Amsterdam-Osdorp.

Jap Tjong werd van dichtbij tientallen keren beschoten. "Hij had geen schijn van kans", aldus het OM donderdag in het justitieel complex bij Schiphol. Het motief voor de moord ligt volgens justitie in de 'vergismoord' op Hakim Changachi (31), op 12 januari 2017 in Utrecht. Jap Tjong zou de chauffeur zijn geweest bij deze moordexpeditie, T. en O. de schutters. Changachi werd aangezien voor het eigenlijke doelwit, een man die in dezelfde flat woonde.

Toen plannen werden gemaakt om het eigenlijke doelwit alsnog dood te schieten, zou de 25-jarige bang zijn geworden. Ruim twee weken na de vergismoord werd Jap Tjong vervolgens zelf doodgeschoten. "Niemand gaat je meer kunnen helpen", zou hem zijn gezegd toen Jap Tjong wegrende uit de auto waarin de moordplannen werden besproken. Het OM denkt dat hij heeft moeten boeten voor de vergismoord, zodat T. en O. zelf ontzien zouden worden bij represailles. "Ze hebben hem bruut geofferd", aldus de officier van justitie.



Eerdere veroordeling

Het duo heeft in de ogen van het OM Jap Tjong naar Amsterdam-Osdorp gelokt door hem te zeggen dat hij een "laatste klus" moest doen. Op straat is hij vervolgens omgebracht door iemand anders.

T. en O. zijn eerder door de rechtbank veroordeeld voor de vergismoord op Changachi en voor de verijdelde moordpoging op het eigenlijke doelwit, twee dagen daarna. Zij kregen beiden 26 jaar opgelegd. T. ging in beroep, donderdagmiddag veroordeelde het gerechtshof in Arnhem hem tot 21 jaar cel.



Bewijzen

Het OM schrijft de organisatie van de moord op het conto van Delano 'Keylow' R., voorman van Caloh Wagoh en hoofdverdachte in Eris. Hij zou zich hiermee hebben willen bewijzen tegenover Ridouan Taghi, hoofdverdachte in een ander zeer omvangrijk liquidatieproces, Marengo. In Eris is tegen R. een levenslange celstraf geëist.

De zaak over de moord op Jap Tjong gaat op 26 april verder met de pleidooien van de verdediging.

