Ryanair schrapt vluchten België om staking cabinepersoneel

De Ierse lowbudgetmaatschappij Ryanair heeft voor vrijdag bijna honderd vluchten geschrapt van en naar de luchthavens van Brussel Charleroi en Brussels Airport (Zaventem).

Een staking van het Belgische cabinepersoneel zal ook zaterdag en zondag een nog onbekend aantal vluchten treffen.

Ryanair spreekt van "een nutteloze staking die de reisplannen van duizenden passagiers zal verstoren". Op vrijdag zijn twee van de drie Ryanair-vluchten van en naar Charleroi geschrapt (88 van de 132 geplande vluchten), op Brussels Airport gaat het om tien vluchten ofwel een derde van het normale vluchtschema.

Hoeveel vluchten zaterdag en zondag vervallen, is nog niet duidelijk. Ook Nederlandse reizigers boeken vaak vluchten via de Brusselse luchthavens. Onder meer vluchten op Madrid, Lissabon, Barcelona, Rome en Dublin worden geraakt.



De Belgische vakbonden CNE en ACV Puls kondigden de staking woensdag aan. De stewards en stewardessen leggen het werk neer vanwege het uitblijven van een nieuwe cao over lonen en premies. Ryanair heeft in België ongeveer 650 mensen in dienst. De vakbonden stelden dat er geen HR-afdeling is voor het personeel in België. Ook zouden lonen niet goed worden uitbetaald.

In een verklaring op de website stelt Ryanair dat het schrappen van de vluchten "zeer frustrerend" is en "een direct gevolg" van het stopzetten van de onderhandelingen door CNE, "die eenzijdige maatregelen nam om de passagiersplannen te verstoren met deze totaal onnodige actie".

