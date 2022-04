Algerije hekelt nieuws over De Mistura's mening over Sahara-standpunt Spanje

marokko 21 apr 15:45

Algerije is niet blij met het nieuws over de aanprijzing van VN-gazant Staffan De Mistura voor het nieuwe standpunt van Spanje over de Westelijke Sahara.

De speciale gezant van Algerije bij de Arabische Maghreb-staten, Ammar Bellani, ontkent dat De Mistura de Spaanse premier Pedro Sanchez heeft geprezen voor zijn recente steunbetuiging aan Rabat. De Mistura is de persoonlijke VN-gezant voor de Westelijke Sahara en belast met het dossier waarin de Verenigde Naties (VN) pogingen doen om tot een politieke en duurzame oplossing te komen voor het conflict in de Sahara. Het nieuws over De Mistura's aanprijzing kwam op de vooravond van de vergadering van de Veiligheidsraad. Het VN-orgaan besprak woensdag het rapport van De Mistura over zijn regionale tour eerder dit jaar. De Mistura's aanprijzing van het nieuwe standpunt van Madrid, ten gunste van Marokko, wordt gezien als een belangrijke overwinning voor Rabat.

Volgens Bellani klopt het nieuws echter niet en is de berichtgeving een "manipulatieve actie" die door "bepaalde officiële kringen in Madrid" zou zijn georkestreerd. Het Zuid-Europese land heeft zich voorheen altijd verzet tegen Marokkaanse zeggenschap over de regio, een voormalige Spaanse kolonie. Bellani zegt dat Algiers in nauw contact staat met De Mistura en dat ook hij "verrast" was door de opmerkelijke koerswijziging van Spanje. Ook zou hij vrezen dat het nieuwe standpunt het VN-proces zal bemoeilijken.

De Algerijnse diplomaat herinnert aan de verklaring van VN-woordvoerder Stephane Dujarric die in januari waarschuwde dat officiële mededelingen van De Mistura altijd door hemzelf of het kantoor van de woordvoerder zullen worden gepubliceerd. De VN-woordvoerder riep iedereen op te waken voor degenen die beweren het persoonlijke standpunt van De Mistura te kennen. © MAROKKO.NL 2022