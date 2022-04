Hadj-quotum Marokko dit jaar meer dan gehalveerd

De Saoedische autoriteiten hebben het quotum voor Hadj-pelgrims uit Marokko meer dan gehalveerd.

Dat meldt het Ministerie van Islamitische Zaken donderdag.

Saoedi-Arabië laat dit jaar in totaal 1 miljoen mensen uit binnen- en buitenland deelnemen aan de traditionele moslimbedevaart naar Mekka, de hadj.

Het quotum voor pelgrims uit Marokko voor het Hadj-seizen 1443 is 55 procent lager dan het reguliere aantal, namelijk 15.392 pelgrims, waarvan 10.186 onder toezicht van het ministerie en 5.206 onder toezicht van reisbureaus.



Het ministerie onthulde tevens de coronagerelateerde inreisvoorwaarden. Alle deelnemers aan deze editie van de hadj mogen niet ouder zijn dan 65 jaar en moeten volledig gevaccineerd (minstens drie prikken) zijn tegen het coronavirus. Buitenlandse pelgrims moeten naast eerdergenoemde regels ook een negatieve coronatest (72 uur) tonen, maakte staatspersbureau SPA eerder bekend.

Gegadigden uit Marokko zullen worden geselecteerd uit de trekking van 2019 en indien nodig worden aangevuld met personen die op de wachtlijst staan. Mensen die vanwege de inreisvoorwaarden worden uitgesloten behouden de kans om de bedevaart volgend seizoen te verrichten.



Vorige maand kondigde de Saoedische regering al aan de meeste coronaregels te schrappen, waaronder het aanhouden van sociale afstand in openbare ruimtes zoals moskeeën. Er werd toen al rekening mee gehouden dat daarmee voorgesorteerd werd op het verruimen van de toelatingseisen voor de hadj. Binnen is in Saoedi-Arabië overigens wel nog een mondkapje verplicht.

De hadj is verplicht voor elke gezonde moslim die zich de tocht kan veroorloven en geldt als een van de pijlers van het islamitische geloof. Dit jaar loopt de bedevaart van 7 tot 12 juli. In 2019, voor het uitbreken van de coronapandemie, trokken 2,5 miljoen gelovigen naar Mekka. Van hen kwamen er 1,8 miljoen uit het buitenland.



