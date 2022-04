Bourita naar spoedvergadering in Amman na Israëlische agressie Al-Aqsa

In de Jordaanse hoofdstad Amman vindt vandaag een spoedberaad plaats van het Arabische Ministeriële Comité.

Jordanië, dat de Al-Aqsa-moskee beheert, heeft de regionale spoedvergadering bijeengeroepen om te praten over de Israëlische aanvallen in bezet Oost-Jeruzalem.

De Marokkaanse buitenlandminister Nasser Bourita is aanwezig, evenals zijn collega's uit Jordanië, Saoedi-Arabië, Palestina, Qatar, Egypte, Tunesië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) als lidstaat van de VN-Veiligheidsraad en secretaris-generaal van de Liga van Arabische Staten. Koning Abdullah II van Jordanië zal later op de dag een ontmoeting hebben met de bezoekende ministers.

De topdiplomaten zullen spreken over de recente ontwikkelingen in de Palestijnse gebieden en manieren om de huidige escalatie in Oost-Jeruzalem te verminderen. Jordanië heeft de afgelopen dagen al acties tegen Israël ondernomen. Zo werd de Israëlische ambassadeur in Amman op het matje geroepen.



De Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken Ayman Safadi zei dat de islamitische heilige plekken in Jeruzalem een ​​kwestie van consensus zijn en verder gaan dan politieke overwegingen. "We eisen dat er een einde komt aan de agressie tegen de Al Aqsa-moskee en dat de status-quo wordt gehandhaafd", zei Safadi. We accepteren geen actie tegen onze heilige plaatsen of pogingen om de identiteit van Jeruzalem te veranderen", zei hij.

Volgens een regeling tussen de autoriteiten mogen joden de plek bezoeken, maar mogen ze er niet bidden. Een Israëlische rechtbank besloot vorig jaar, tegen die afspraak in, om toch Joodse gebeden toe te staan.



Safadi eiste ook dat niet-moslims tijdens de laatste tien dagen van de vastenmaand ramadan van het Al-Aqsa complex moeten worden verbannen, een uitspraak die Israël jaarlijks overweegt "op basis van de veiligheidssituatie". De mogelijke uitsluiting van niet-moslims van de Tempelberg stuitte op woede van rechtse politici in Israël.

Verboden voor joden

Woensdag beschuldigde een hooggeplaatste Israëlische diplomaat de regering in Amman ervan een "dubbelspel" te spelen met de reacties op de onrust in Jeruzalem door Israël in het openbaar aan te vallen maar achter gesloten deuren veel genuanceerder te zijn.



Knessetlid Bezalel Smotrich, leider van de Joodse Zionistische Partij, zei dat premier Naftali Bennett en minister van Binnenlandse Zaken Ayelet Shaked een "belachelijke beslissing" hadden genomen die gebaseerd zou zijn op "de Arabische leugen" waarbij de Joden worden beschuldigt voor de laatste uitbarsting van geweld.

Bennett's Yamina Party liet in reactie weten dat de beslissing zal worden genomen "op basis van veiligheidsoverwegingen en het advies van de veiligheidsdiensten", zoals in het verleden elk jaar is gedaan. In het voorgaande jaar werd het gebied op bevel van de toenmalige premier Benjamin Netanyahu 19 dagen lang gesloten voor Joodse bezoekers als gevolg van politieke druk door verzetsbeweging Hamas.



Janken bij de VS

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Yair Lapid, had donderdag in Jeruzalem een ​​ontmoeting met een delegatie van hoge functionarissen van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, waaronder assistent-staatssecretaris Yael Lempert. Lapid vertelde dat Israël te maken had met "extreme islamitische terreur", die tot doel heeft geweld, angst en chaos te zaaien.

"We roepen leiders in de regio op om zich verantwoordelijk te uiten", zei Lapid. "Israël heeft en zal de status-quo op de Tempelberg handhaven en is niet van plan om deze te veranderen", zei Lapid tegen de bezoekende Amerikaanse functionarissen.



Lapid zei dat in de eerste twee weken van de vastenmaand honderdduizenden moslims baden in de Al Aqsa-moskee en dat ze alleen werden verstoord door extremisten en aanhangers van de "Hamas-terreurgroep" die volgens Lapid de controle over het Al-Aqsa-complex hebben overgenomen.

"We zullen onder geen enkele omstandigheid raketbeschietingen vanuit Gaza accepteren die gericht zijn op Israël. Hamas en de wereld in het algemeen moeten weten dat Israël alle maatregelen zal nemen die nodig zijn om zijn burgers te beschermen", zei hij, verwijzend naar de recente raketaanvallen vanuit Gaza.



Opgelaaid geweld

Sinds begin april lopen de spanningen hoog op in de Palestijnse gebieden te midden van Israëlische invallen om gezochte Palestijnen te arresteren. Vorige maand werden minstens 23 Palestijnen en 14 Israëliërs gedood bij aanslagen op de Westelijke Jordaanoever en in Israël.

De Al-Aqsa-moskee is de op twee na heiligste plaats in de islam. De Tempelberg wordt echter ook door de joden als heilig gezien. Israëlische troepen hebben afgelopen week meermaals de moskee bestormd. Daarbij werden in de belangrijkste gebedsruimten van de moskee traangas en rubberen kogels gebruikt. Deuren werden ingetrapt en historische ruiten vernield.



Moskeegangers, waaronder veel vrouwen en kinderen, werden hardhandig verdreven om kolonisten binnen te laten. De Israëlische invallen zijn bedoeld om toegang te verzekeren voor kolonisten die de joodse feestdag Pesach wilden vieren.

Te midden van de escalerende spanningen op de bezette Westelijke Jordaanoever voerde Israël luchtaanvallen uit op Gaza, volgens Israël gericht op een wapenfaciliteit van verzetsbeweging Hamas nadat een raket op Israëlisch grondgebied was afgevuurd.

