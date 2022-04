EU trekt meer geld uit voor strijd tegen extremisten Afrika

De Europese Unie trekt meer geld uit om extremisten in Afrika te bestrijden.

Zowel Mozambique als de landen die in de Sahel terreurgroep Boko Haram bevechten kunnen enkele miljoenen euro's tegemoetzien.

Het Mozambikaanse leger wordt al bijgestaan door militaire trainers van de EU in zijn strijd tegen de extremisten in het noorden van het land. Om die training zoveel mogelijk vrucht te laten dragen, komt er ook meer geld om de militairen die deze scholing volgen beter uit te rusten. De financiële hulp voor het leger wordt verdubbeld tot 89 miljoen euro, hebben de EU-landen donderdag besloten.

De EU maakt verder nog eens 600 miljoen euro vrij voor vredesmissies van de Afrikaanse Unie (AU). De AU kan daarvoor verzoeken indienen. Van het geld gaat in ieder geval 10 miljoen euro extra naar de missie die de strijd heeft aangebonden met Boko Haram, die vooral in het noorden van Nigeria dood en verderf zaait. Ook dat bedrag is een verdubbeling.

