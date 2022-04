Marokko: wetsvoorstel over opgraven en herbegraven aangenomen

De regering heeft vandaag een wetsvoorstel aangenomen die het opgraven en herbegraven van graven moet vergemakelijken.

Dat meldt regeringswoordvoerder Mustapha Baitas vandaag tijdens een persconferentie na de ministerraad.

Het wetsvoorstel is bedoeld om administratieve procedures rond de aangifte van overlijden, evenals het vervoer van lichamen, opgravingen en herbegravingen te vereenvoudigen.

Zo is het voortaan mogelijk voor een arts die werkzaam is in de particuliere gezondheidszorg om begraven lichamen op te graven voor onderzoek, zonder tussenkomst van een arts uit de publieke sector.

