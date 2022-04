Blinde Marokkaan wint recitatiewedstrijd Saoedi-Arabië (video)

Younes Mustapha Gharbi heeft de Nationale Koranwedstrijd in Saoedi-Arabië gewonnen en ontvangt vijf miljoen riyal (€ 1.25 miljoen).

Gharbi einde op de eerste plek in de categorie Koranrecitatie. De Britse deelnemer Mohamed Ayoub eindigde op de tweede plaats en sleept ongeveer een half miljoen euro aan prijzengeld binnen.

In de categorie Adhan kwam een Turkse deelnemer op de eerste plaats, Muhsin Kara, die 2 miljoen riyal (€ 490.000) ontving, een andere Turkse deelnemer Albijan Celik eindigde als tweede plaats en ontving 1 miljoen riyal (€ 245.000).

De acht laatste deelnemers aan de wedstrijd 'Fragrance of the Word' presenteerden hun uitvoeringen van de adhan (oproep tot het gebed) en het reciteren van de Koran.



Met meer dan 40.000 deelnemers uit 80 landen is het de grootste competitie in zijn soort. De prijzenkast heeft een totale waarde van 12 miljoen Saoedische riyals (€ 2,9 miljoen).

De wedstrijd, waarvan de eerste editie in 2019 plaatsvond, is bedoeld om de Heilige Koran en de oproep tot gebed te verheerlijken en om de verschillende manieren van voordragen te laten horen. De wedstrijd is een initiatief van de Saoedische entertainmentautoriteit (een soort Ministerie voor Entertainment) die daarmee probeert talenten in hun vakgebied onder de aandacht te brengen.



De 13-ledige jury bestaat uit een team dat gespecialiseerd is in competitieve koranrecitaties, maar ook uit muezzins van de twee Heilige Moskeeën.

Marokkanen slepen wel vaker prijzen binnen voor hun voordrachten van het Heilige woord. In 2020 wonnen vijf Marokkanen de virtuele koranrecitatiewedstrijd in Abu Dhabi. Vrijwel alle prijswinnaars waren van Marokkaanse komaf.

© MAROKKO.NL 2022