Visserijproductie in Marokko met 14% gestegen

marokko 21 apr 18:34

De visserijsector in Marokko vertoon tekenen van herstel, in het eerste kwartaal is de opbrengst met 14 procent toegenomen.

Dat blijkt uit cijfers van het Nationale Bureau voor Visserij (ONP). Het gewicht van de vangst is met 193.000 ton 21 procent lager dan in de eerste drie maanden van 2021 maar de waarde van de opbrengt is met 2,9 miljard DH (€ 272 miljoen) hoger uitgevallen. Per soort nam het totaal aantal schaaldieren, koppotigen en witvissen toe met respectievelijk 39 procent, 30 procent en 6 procent. De opbrengstwaarden van algen, schaaldieren en pelagische vissen daalden daarentegen met respectievelijk 68 procent, 22 procent en 19 procent. De opbrengsten van de kust- en ambachtelijke visserijproducten aan de haveningangen van de Middellandse Zee stond eind maart op 5.706 ton, 10 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De waarde daalde met 7 procent tot 186 miljoen DH (€ 17,5 miljoen).

Aan de Atlantische Oceaan daalde de opbrengst met 22 procent tot 188.000 ton. De opbrengstwaarde steeg daarentegen met 16 procent tot meer dan 2,7 miljard DH (€ 253 miljoen). Marokko en de Europese Unie zijn vorige week gestart met een project om de Marokkaanse aquacultuursector te versterken. Het Noord-Afrikaanse beloofde investeringen in mariene aquacultuur te versterken. Naar verwachting zal de EU €250.000 steken in de samenwerking. © MAROKKO.NL 2022