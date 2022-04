Marokkaan omgekomen bij Russische aanval op bus in Oekraïne

Bij Russische aanvallen in het Oekraïense Odessa is woensdag een Marokkaanse student om het leven gekomen.

Dat meldt nieuwsdienst Alyaoum24 aan de hand van verklaringen van de nabestaanden van het slachtoffer.

Het zou gaan om de 25-jarige student Anas Al-Jabri uit Taroudant. "Mijn zoon Anas stierf na een Russisch bombardement op een van de bussen", zei Mustafa Jabri, de vader van het slachtoffer.

Volgens de vader studeerde zijn zoon Anas al jaren in Oekraïne. Hij woonde bij zijn Oekraïense moeder en reisde regelmatig tussen Marokko en Oekraïne voor familiebezoek. Mustafa wilt zijn zoon in Marokko begraven en is een repatriëringsprocedure gestart.



Tijdens een persconferentie vandaag zei regeringswoordvoerder Mustapha Baitas nog geen nieuws te hebben ontvangen over de dood van een Marokkaanse onderdaan.

De vader van Anas is voormalig afgevaardigde van het Ministerie van Communicatie in Agadir.

