Inezgane: ontdekking van een miljard vaten olie in Marokkaanse wateren, opbrengst $ 100 miljard

Het Brits exploratiebedrijf Europa Oil & Gas heeft een grote hoeveelheid olie gevonden in Inezgane, een offshoregebied grenzend aan Agadir.

Het zou gaan om meer dan een miljard vaten olie, meldt de onderneming in haar jaarverslag van 2022 waarin de resultaten van een 6-maanden durende exploratie werden samengevat.

Volgens de Wereldbank heeft de vondst een waarde van meer dan $ 100 miljard, vrijwel gelijk aan het het BBP van Marokko, $ 112,9 miljard in 2020. Dit oliegebied in het stroomgebied van Agadir heeft een oppervlakte van 11.228 km2 en bevindt zich in waterdiepten van 600 meter tot 2.000 meter.

De Britse onderneming bezit als exploitant van de enorme Inezgane-vergunning het leeuwendeel (75 procent) van de offshore-regio, terwijl de Marokkaanse Staat met het nationale grondstoffenbedrijf ONHYM de overige 25 procent bezit.



De opbrengsten van de verschillende potentiële olielocaties in heel Marokko werden in augustus vorig jaar geraamd op twee miljard vaten. Het gaat om gebieden die door Europa Oil & Gas werden geïdentificeerd.

Op basis van die resultaten beschouwt de Britse onderneming Marokko als zeer aantrekkelijke investeringsmogelijkheid met uitstekende fiscale voorwaarden voor investeerders.



ONHYM-directeur Amina Benkhadra benadrukte in een presentatie op woensdag voor de Tweede Kamercommissie dat Predator Oil & Gas, Sound Energy, SDX Energy, Bell en Forpetro zo'n 25 putten zullen boren in landgebieden ten zuiden van Lalla Mimouna, Sebou, Moulay Bouchta, Anoual, Grand Tendrara en Sid L'Moukhtar.

Ook heeft Sound Energy toestemming gekregen om Tendrara te exploiteren en een klein station voor vloeibaar aardgas te bouwen.

© MAROKKO.NL 2022