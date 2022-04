Marokko roept Israëlische 'ambassadeur' in Rabat op het matje

Marokko heeft het hoofd van het verbindingsbureau van Israël in Rabat, David Govrin, ontboden om tekst en uitleg te geven over de gewelddadige incidenten in de Al-Aqsa-moskee

Dat meldt persbureau EFE aan de hand van verklaringen die buitenlandminister Nasser Bourita vandaag heeft afgelegd in Amman.

Bourita is vandaag in de Jordaanse hoofdstad om een spoedberaad van het Arabische Ministeriële Comité bij te wonen. Jordanië, dat de Al-Aqsa-moskee beheert, heeft de regionale spoedvergadering bijeengeroepen om te praten over de Israëlische aanvallen in bezet Oost-Jeruzalem.

Diplomaten uit onder meer Jordanië, Saoedi-Arabië, Palestina, Qatar, Algerije, Tunesië, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) spraken over de recente ontwikkelingen in de Palestijnse gebieden en manieren om de huidige escalatie in Oost-Jeruzalem te verminderen. Jordanië heeft de afgelopen dagen al acties tegen Israël ondernomen. Zo werd de Israëlische ambassadeur in Amman op het matje geroepen.



Ook de VAE had deze week de Israëlische ambassadeur ontboden als reactie op het Israëlisch geweld. Marokko en de VAE normaliseerden eind 2020 de betrekkingen met de Joodse staat en het ontbieden van de ambassadeurs door beide landen is de eerste publieke veroordeling die de twee landen hebben ondernomen na een lange reeks van verzoenende overeenkomsten en gebaren.

Israëlische troepen hebben afgelopen week meermaals de moskee bestormd. Daarbij werden in de belangrijkste gebedsruimten van de moskee traangas en rubberen kogels gebruikt op moskeegangers. De Israëlische invallen zijn bedoeld om toegang te verzekeren voor kolonisten die de joodse feestdag Pesach wilden vieren.



De Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken Ayman Safadi heeft Israël opgeroepen Joden tijdens de laatste tien dagen van de vastenmaand ramadan van het Al-Aqsa complex te verbannen.

In het voorgaande jaar werd het gebied op bevel van de toenmalige premier Benjamin Netanyahu ruim drie weken lang gesloten voor Joodse bezoekers als gevolg van politieke druk door verzetsbeweging Hamas.

© MAROKKO.NL 2022