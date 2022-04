VN distantieert zich van Algerijnse aantijgingen van burgerdoden door droneaanvallen Marokko

VN-orgaan MINURSO is niet op de hoogte van burgerdoden als gevolg van droneaanvallen door de Koninklijke Strijdkrachten van Marokko (FAR).

Dat antwoorde VN-woordvoerder Stephane Dujarric op vragen over de recente aantijgingen vanuit Algiers over activiteiten van het Marokkaanse leger in de bufferzone tussen de Sahara en Mauritanië. Dujarric zei niet over informatie te beschikken waaruit zou blijken dat de aantijgingen van Algiers zouden kloppen.

Mauritanië bevestigde vorige week dat er burgerdoden waren gevallen na een explosie die werd toegeschreven aan het Marokkaanse leger. De verklaring van de Mauritaanse regering kwam nadat Algerije het incident aangreep om de schuld bij Marokko neer te leggen en het land beschuldigde van "staatsterrorisme".

Algiers verweet Marokko van het gebruik van "geavanceerde militaire technologie" om doelbewust onschuldige burgers te vermoorden.



Mauritanië reageerde aanvankelijk niet op de berichten vanuit Algiers, omdat het incident niet op Mauritaans grondgebied plaatsvond. Het werd dan ook niet beschouwd als een aanval op de Mauritaanse soevereiniteit of Mauritaanse burgers, zei Muhammad Maa Al-Enein Ould Ayaih namens de Mauritaanse regering vorige week.

In november vorig jaar maakte Algiers soortgelijke aantijgingen en beschuldigde Marokko van de moord op drie Algerijnse vrachtwagenchauffeurs. VN-onderzoekers concludeerden echter dat de drie Algerijnen omkwamen in Bir Lahlou, een verboden gebied in de Sahara.



Algiers is al geruime tijd bezig om de relatie tussen Rabat en Nouakchott te belemmeren. Vooral na het bezoek van de Mauritaanse president aan Algiers, bedoeld om de handelsbetrekkingen tussen zijn land en Algerije te intensiveren. De twee landen gaan een weg aanleggen die het Algerijnse Tindouf verbindt met het Mauritaanse Zouerate.

Ook moet een nieuwe zeeroute tussen de twee landen de moeilijkheden van het landvervoer het hoofd bieden en de concurrentie aangaan met de Marokkaanse export naar West-Afrikaanse markten.

© MAROKKO.NL 2022