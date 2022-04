WHO beveelt Pfizers coronapil aan

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt de coronapil van farmaceut Pfizer aan voor patiënten met een hoog risico op complicaties van een corona-infectie.

Een analyse van de WHO laat zien dat de behandeling het risico op ziekenhuisopname door Covid-19 drastisch vermindert.

Paxlovid is verreweg de meest krachtige behandeling tegen Covid-19, zegt de organisatie. Het risico op ziekenhuisopname daalt met 85 procent als de behandeling aan het begin van de ziekte gestart wordt.

De WHO zegt dat een behandeling met Paxlovid voorkeur geniet boven behandeling met andere beschikbare middelen, zoals remdesivir van Gilead, molnupiravir van Merck of een behandeling met zogeheten monoklonale antilichamen.

Het middel van Pfizer is beter in het voorkomen van ziekenhuisopname, "heeft minder bijwerkingen dan molnupiravir en is makkelijker toe te dienen dan remdesivir en antilichamen", aldus de WHO in een verklaring.

