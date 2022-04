Turkse president wil Poetin en Zelenski naar Istanbul halen

De Turkse president Erdogan zegt binnen enkele dagen te gaan bellen met de leiders van Oekraïne en Rusland om ze te overtuigen naar Turkije te komen om te praten over een einde van de oorlog in Oekraïne.

Hij heeft vaker met zijn ambtgenoten Vladimir Poetin (Rusland) en Volodimir Zelenski (Oekraïne) gebeld. Eerder hebben ministers en delegaties van de oorlogvoerende landen elkaar in Turkije ontmoet.

Turkije heeft in de Zwarte Zee maritieme grenzen met beide landen en onderhoudt goede betrekkingen met Kiev en Moskou. De Turkse president zegt niet zonder hoop te zijn. "We hopen dat het proces leidt tot nieuw overleg in Istanbul en dan tot overleg op het niveau van de presidenten.".

