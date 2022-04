Bondscoach Marokko haalt opnieuw uit naar Ziyech en Mazraoui

Vahid Halilhodzic heeft opnieuw gezegd dat de sterspelers Hakim Ziyech (Chelsea) en Noussair Mazraoui (Ajax) niet meegaan naar het wereldkampioenschap voetbal, eind dit jaar in Qatar.

"Het boek is gesloten", zo liet de Bosnische bondscoach van Marokko weten. De Atlasleeuwen spelen in de groepsfase van het WK onder meer tegen België.

"Een speler die weigert te trainen, weigert te spelen, die blessures veinst, wil ik niet in de selectie hebben", antwoordde Halilhodzic op de vraag van de Kroatische televisiezender Nova TV of hij bereid zou zijn de twee spelers alsnog op te roepen.

Marokko plaatste zich zonder Ziyech en Mazraoui voor het WK van november in Qatar. Daar is het Afrikaanse land ingedeeld in een poule met België, Kroatië en Canada. Halilhodzic wordt, ondanks de kwalificatie, bekritiseerd in Marokko.



Fouzi Lekjaa, de voorzitter van de voetbalbond van Marokko, zei eerder deze maand dat de 69-jarige Halilhodzic momenteel trainer is van de Marokkaanse ploeg. "Maar alleen God weet wat de toekomst in petto heeft.".

De Bosniër verwijt Ziyech een gebrek aan respect te hebben. Ook zou hij een te grote stoorzender in de groep kunnen worden. Ziyech en Mazraoui hebben zelf ook al aangegeven niet te willen terugkeren, wegens gebrek aan vertrouwen in de bondscoach.



