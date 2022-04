Ali B ontkent 'vage beschuldiging' van Ellen ten Damme

Ali B ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover Ellen ten Damme.

Dat laat de rapper zaterdag weten in zijn Instagram Stories als reactie op het verhaal dat Ten Damme vrijdagavond deelde in het NPO 2-programma De Geknipte Gast.

"Deze vage beschuldiging leidt in de media meteen tot reacties. Maar wat er nu beweerd wordt, klopt gewoon niet", zegt Ali. Ten Damme zei in de aflevering dat ze "eenzelfde ervaring" had gehad als de slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland.

De zangeres noemde geen naam, maar volgens het AD had zij het over Ali B en heeft ze een verklaring afgelegd bij de politie. Het incident zou zich hebben voorgedaan tijdens de opnames van het AVROTROS-programma Ali B en de Muziekkaravaan, waar Ten Damme in 2014 aan meedeed.



Volgens de rapper hebben ze destijds "wat geflirt en gezoend" zoals ze dat jaren geleden al hadden gedaan. "Vrijwillig en als twee volwassen mensen. Meer was het niet." Ook begrijpt de rapper niet waarom Ten Damme dan, zoals hij beweert, ook in de jaren daarna contact met hem bleef houden. "Ik snap er echt niks van. Ik heb haar gister gebeld en een bericht gestuurd om het te begrijpen, maar ik krijg nog geen reactie.".

Talkshow

B's advocaat Bart Swier zegt in een verklaring: "Wie werkelijk meent een terecht verwijt te hebben, die meldt zich niet in een talkshow, maar bij justitie. Die doet daar dan onderzoek naar. Ten Damme noemt het zelf middeleeuws om iemand publiekelijk aan de schandpaal te nagelen en dat is exact wat ze nu heeft gedaan.".



De politie van Amsterdam liet zaterdag desgevraagd weten geen uitspraken te kunnen doen over een eventuele melding van Ten Damme. Het management van de zangeres was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Ali B werd in januari in de veelbesproken aflevering van de online serie BOOS beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het programma The Voice of Holland, waarin hij als coach te zien was. Tegen de rapper liggen inmiddels twee aangiftes, waarvan een voor verkrachting. Ali Bouali, zoals de rapper echt heet, liet eerder weten ook die beschuldigingen te ontkennen.

