Israël sluit grensovergang Gazastrook

Israël sluit zondag zijn enige grensovergang voor arbeiders uit de Gazastrook.

Hiermee reageren de Israëlische bezetters op de recente raketten die door het Palestijnse verzet vanuit Gaza werden afgevuurd op Israël.

De economische maatregel wordt bij nieuwe aanvallen mogelijk verlengd. Israël had al tegenmaatregelen genomen na raketaanvallen eerder deze week. In een poging die erop gericht lijkt de geweldsuitbarstingen te escaleren, kiest het nu voor de sluiting van de Erez-grensovergang.

Van de twee raketten op vrijdagavond landde er één op Israëlisch grondgebied, terwijl de tweede in de Gazastrook neerkwam. De raket die in Israël terechtkwam, veroorzaakte volgens lokale media geen schade. Zaterdag werd volgens het Israëlische leger nog een raket afgevuurd.



Het is de afgelopen weken al vaker onrustig geweest na invallen door Israëlische bezettingstroepen in de Al-Aqsa moskee in bezet Oost-Jeruzalem. Voor zowel moslims als joden is het een belangrijke heilige plek. Dit jaar valt de vastenmaand ramadan samen met zowel Pasen als het joodse Pesach-feest, waardoor veel islamitische en joodse gelovigen tegelijkertijd naar de Tempelberg komen.

Kolonisten die onder politiebescherming het Al-Aqsa-complex bezoeken leidde in afgelopen dagen tot confrontaties met Palestijnen in de moskee, waarbij velen honderden Palestijnen gewond raakten en gearresteerd werden.



Spanningen liepen verder op toen joodse nationalisten, geleid door extremistische wetgever Itamar Ben Gvir, probeerden te marcheren naar de Damascuspoort, een van de hoofdingangen van de oude stad die door Palestijnen wordt gebruikt. De groep nationalisten scandeerde "dood aan Arabieren".

Luchtaanvallen

Maandag werd voor het eerst dit jaar een raket afgevuurd richting Israël vanuit Gaza. Verzetsbeweging Hamas, die de dienst uitmaakt in Gaza, had al gewaarschuwd dat elk incident bij de al-Aqsa-moskee in bezet Oost-Jeruzalem overschrijding van een "rode lijn" zou betekenen. Hamas beschuldigt Israël ervan aanvallen op moslims te tolereren. Het Israëlische leger heeft als reactie meermaals luchtaanvallen uitgevoerd op de belegerde Gazastrook, de grootste openluchtgevangenis ter wereld.



De golf van Israëlisch geweld in de bezette Palestijnse gebieden wakkert de angst aan dat het conflict weer zal escaleren, zoals in het voorjaar van 2021 ook al gebeurde. Onder meer een bestorming van de Al-Aqsa-moskee door Israëlische troepen en de dreigende uithuiszetting van een Palestijns gezin om plaats te maken voor kolonisten, leidde toen tot Palestijnse protesten.

Israël reageerde met luchtaanvallen waarbij in elf dagen meer dan 270 Palestijnen in Gaza werden gedood, waaronder veel vrouwen en kinderen.

