Marokko: aantal actieve coronagevallen zakt onder de 500, laagste sinds start coronapandemie

Het aantal mensen dat momenteel besmet is met het coronavirus is gezakt naar 451.

De coronasituatie in Marokko is de laatste maanden aanzienlijk verbeterd en dat is goed nieuws voor de op handen zijnde vieringen rondom het einde van de vastenmaand ramadan.

In de laatste weken werden wekelijks rond de 400 nieuwe besmettingen geregistreerd. Ook het aantal sterfgevallen is gezakt, slechts twee in de afgelopen zeven dagen.

Het land heeft de afgelopen twee jaar drie coronagolven meegemaakt die opgevolgd werden met draconische maatregelen vanuit de regering, zo ging het land meermaals op slot en werd twee keer maandenlang een avondklok ingevoerd. Een verplichte vaccinatiepas moest het land weer geleidelijk in beweging brengen maar stuitte op veel verzet.



Terwijl velen in Marokko werden geraakt door de coronacrisis heeft het land met, de huidige besmettings-, en vaccinatiecijfers, zich verzekerd van een geleidelijk herstel van de economie.

Het land heeft hoge verwachtingen van het zomerseizoen en rekent op een opleving van de reisbranche.

