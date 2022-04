WHO: ten minste één kind overleden aan acute hepatitis

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft zaterdag bekendgemaakt dat ten minste één kind is overleden door acute hepatitis.

Inmiddels zijn er 169 gevallen van deze raadselachtige leverontsteking onder jeugdigen gemeld in twaalf landen. In Nederland zijn vier patiëntjes geregistreerd met de gevaarlijke ziekte. Drie van hen ondergingen in Groningen een levertransplantatie.

De WHO kwam met de nieuwe cijfers nu de gezondheidsautoriteiten wereldwijd zijn gealarmeerd door de vaststelling dat deze jeugdhepatitis niet te wijten is aan besmetting met een van de vijf bekende virussen (A, B, C, D, E). Het Verenigd Koninkrijk kent de meeste slachtoffers, 114 al sinds de ontdekking van de eerste gevallen begin deze maand.

Daarna kwamen er naast Nederland ook meldingen uit de VS, Spanje, Israël, Denemarken, Ierland, Italië, Noorwegen, Frankrijk, Roemenië en België. De onverklaarbare leveraandoening is geconstateerd bij jeugdigen tot 16 jaar. De jongste patiënt was een baby van een maand oud. Zeventien keer besloten de behandelend artsen tot een orgaantransplantatie.

De WHO zei dat bij zeker 74 zieke kinderen een adenovirus is gevonden dat normaal tot verkoudheid leidt, twintig hadden een corona-infectie opgelopen resulterend in Covid-19.

In negentien gevallen bleek de patiënt zowel een adeno- als het coronavirus onder de leden te hebben.

© ANP 2022