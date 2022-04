Spanje trekt staatsburgerschap van 78 Marokkaanse baby's in

Spanje gaat het staatsburgerschap van 78 Marokkaanse baby's intrekken.

Het gaat om kinderen die in de Spaanse exclave Melilla zijn geboren en als Spaans in het register van de burgerlijke stand zijn ingeschreven, meldt dagblad El Pais.

De Marokkaanse moeders van de baby's staken de grens met Melilla over om te bevallen in het regionale ziekenhuis in de Spaanse exclave. In het gebied zijn meerdere criminele netwerken actief die de moeders aanbieden het pasgeboren kind in te schrijven in de Spaanse burgerlijke stand.

De organisaties rekenen tussen de € 1.500 á € 3.000 om ze in contact te brengen met Spaanse ingezetenen, voor het grootste deel van Marokkaanse komaf, die de kinderen als hun eigen kinderen erkennen, meldt de Spaanse politie.



De pasgeborenen kregen de Spaanse nationaliteit waardoor hun moeders meer kans maakten zelf een verblijfsvergunning te bemachtigen.

De politie heeft 117 mensen geïdentificeerd die bij de fraudezaak betrokken zijn; moeders uit Marokko, fictieve vaders in Spanje en een aantal tussenpersonen. 79 personen zijn opgepakt door de politie, 38 anderen worden nog gezocht.

