Sahara: VN-gezant De Mistura plant nieuwe regionale tour

Staffan De Mistura keert binnenkort terug naar Noord-Afrika om opnieuw een oplossing te vinden voor het conflict in de Sahara.

Dat melden persbureau EFE en AFP. Het nieuws is niet bevestigd door het kantoor van de VN-woordvoerder.

De persoonlijke gezant van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) sprak woensdag op de bijeenkomst van de Veiligheidsraad. De zitting vond achter gesloten deuren plaats.

Zoals verwacht hebben alle lidstaten van de Veiligheidsraad hun steun uitgesproken voor de inspanningen van De Mistura. Leden van de Raad luisterden naar een briefing van De Mistura waarin hij vertelde over zijn eerste rondreis door de regio. Het hoofd van de VN-vredesmissie MINURSO, Alexander Ivanko, vertelde over de actuele situatie in de Sahara.



De Mistura zal opnieuw naar de regio reizen om het politieke proces nieuw leven in te blazen door de rondetafelgesprekken te hervatten. Na de onsuccesvolle pogingen in 2019 liet Rabat weten dat het niet van plan was terug te keren naar de onderhandelingstafel als Algiers niet aan zou schuiven.

Buurland Algerije bewapent, financiert en traint de separatistische Sahrawi-beweging en wordt door alle betrokkenen gezien als belanghebbende in het Sahara-conflict. Algerije zelf ontkend iets met het conflict te maken te hebben en dwarsboomt alle pogingen om tot een oplossing te komen.

© MAROKKO.NL 2022