Tetouan: IEKA op zoek naar 500 werknemers voor nieuwe vestiging in Cabo Negro

De Zweedse meubelgigant IKEA is een wervingscampagne gestart om ruim 500 openstaande vacatures in de nieuwe vestiging in Tetouan te vullen.

Het bedrijf zoekt naar medewerkers en vist bij lokale scholen en universiteiten naar medewerkers. "Het doel is om voor 80 procent een lokaal team op te bouwen", zegt Chakir Berrada, manager van de nieuwe IKEA-vestiging in Cabo Negro.

Het bedrijf benadrukt een divers personeelsbestand na te streven en reserveert een tiende van de beschikbare posities voor mensen met een speciale behoefte. Het bedrijf biedt vaste arbeidscontracten, een marktconform salaris, medische dekking, pensioen en vergoedingen voor woon-werkverkeer.

IKEA heeft momenteel een vestiging in Zenata (Groot-Casablanca), drie popup-stores in Casablanca, Tanger en Marrakech en een showroom in Morocco Mall in Casablanca.



De nieuwe vestiging, gelegen in het winkelgebied in Tetouan, aan de weg tussen Tetouan en M'diq (nabij Cabo Negro) heeft een oppervlakte van 16.100 m2. De winkel zal een showroom hebben van 3.700 m2, een markthal van 3.450 m2 en het eerste restaurant van IKEA in Marokko met een terras, dat plaats biedt aan maximaal 250 personen.

Nieuw voor IKEA wereldwijd is de 500 vierkante meter glazen etalage op het buitenterrein, dat het hele jaar door het assortiment van buitenmeubels zal tentoonstellen.



De nieuwe vestiging zorgt voor 1.500 nieuwe banen. De vestiging in Tetouan maakt deel uit van de uitbreidingsplannen van de Scandinavische meubelboer die ruim vijf jaar geleden de eerste vestiging in Marokko opende.

De vestiging in Tetouan zou aanvankelijk in 2021 de deuren openen maar de coronapandemie liepen de werkzaamheden uit.

© MAROKKO.NL 2022