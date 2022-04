Spaanse, Duitse en Portugese regeringsleiders roepen Fransen op om voor Macron te stemmen

De regeringsleiders van Spanje, Duitsland en Portugal hebben in een artikel in het Franse dagblad Le Monde Franse kiezers opgeroepen om voor president Emmanuel Macron te stemmen.

De tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen vindt zondag plaats. Huidig president Macron neemt het op tegen Marine Le Pen. De kandidate van de uiterst rechtse Rassemblement National haalde in de eerste ronde 23,1 procent van de stemmen. Macron, leider van de liberale centrumpartij La République en Marche, sleepte tien dagen geleden 27,8 procent van de stemmen in de wacht.

De drie West-Europese regeringsleiders beklemtonen dat ze nood hebben aan "een Frankrijk dat onze gemeenschappelijke waarden verdedigt, in een Europa waarin we ons herkennen, dat vrij is en open naar de wereld, tegelijkertijd soeverein, sterk en genereus". "Het is dit Frankrijk dat op 24 april ook op het stembiljet staat. Wij hopen dat de burgers van de Franse Republiek hiervoor zullen kiezen.".

"De keuze waarmee het Franse volk wordt geconfronteerd is cruciaal voor Frankrijk en voor elk van ons in Europa. Het is de keuze tussen een democratische kandidaat die gelooft dat Frankrijk sterker is in een krachtige en autonome Europese Unie, en een extreemrechtse kandidaat die openlijk partij kiest voor zij die onze vrijheid en democratie aanvallen", zo schrijven de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, de Spaanse premier Pedro Sanchez en diens Portugese ambtgenoot Antonio Costa, zonder namen te noemen.



De regeringsleiders, die alle drie behoren tot de sociaaldemocratische familie, menen dat de Russische invasie van Oekraïne gericht is tegen "de waarden die Frankrijk en onze landen verdedigen: de democratie, de soevereiniteit, de vrijheid en de rechtsstaat". De beslissing van president Vladimir Poetin om Oekraïne aan te vallen, dreigt "onze grenzen met geweld te hertekenen, zoals (...) zo vaak is gebeurd tijdens ons bloedige verleden".

"De populisten en extreemrechts in onze landen hebben van Vladimir Poetin een ideologisch en politiek model gemaakt, en vertolkten zijn nationalistische eisen. Ze hebben zijn aanvallen tegen minderheden en diversiteit gekopieerd. Ze delen zijn droom van een eenvormige natie", stellen Scholz, Sanchez en Costa. "We mogen dat niet vergeten, ook al proberen deze politici vandaag om afstand te nemen van de Russische agressor".





© MAROKKO.NL 2022