Erdogan tegen Zelenski: bereid om te helpen bij onderhandelingen

Turkije is bereid alle mogelijke bijstand te verlenen tijdens het onderhandelingsproces tussen Oekraïne en Rusland.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei dat in een telefoongesprek met de Oekraïense leider Volodimir Zelenski.

Erdogan zei ook onder meer dat de evacuatie van burgers en gewonden uit Marioepol moet worden verzekerd, aldus zijn kantoor. Zelenski meldt op Twitter dat hijzelf in het "belangrijke telefoongesprek" had aangedrongen op de noodzaak van de evacuatie van burgers uit Marioepol en de uitwisseling van gevangenen met Rusland.

De leiders hebben ook gesproken over de lopende onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Oekraïne heeft meerdere landen om veiligheidsgaranties gevraagd. Erdogan was in het gesprek met Zelenski positief hierover. Turkije is bereid garant te staan voor Oekraïne, zo werd eerder al bekend.



Erdogan spreekt binnenkort ook nog de Russische president Vladimir Poetin via de telefoon. Turkije onderhoudt goede relaties met Rusland en Oekraïne. Het land kan daardoor als bemiddelaar een belangrijke rol spelen bij het beëindigen van de oorlog in Oekraïne.

Erdogan ontvangt maandag VN-chef António Guterres, die daarna doorreist naar Rusland en vervolgens Oekraïne.

