John van den Heuvel is niet angstig ondanks alle bedreigingen

ohn van den Heuvel is niet bang om zijn werk te doen ondanks alle bedreigingen die hij krijgt, zegt de misdaadverslaggever bij het onlineprogramma Het Bonusprogramma van de School voor Journalistiek in Utrecht.

De misdaadverslaggever, die ook op een dodenlijst zou staan van crimineel Ridouan Taghi, wordt sinds 2017 zwaar beveiligd.

Doordat die beveiliging "zo professioneel is" durft hij zijn werk te blijven doen. "Ik ben wel voorzichtig", licht Van den Heuvel toe. "Ik ben niet naïef en realiseer me heel goed waar de risico's liggen. Maar ik probeer toch niet vanuit angst te leven." De journalist realiseert zich dat er mensen zijn die op hem letten, vertelt hij, "die op mijn gezin letten, op mijn huissituatie."

Maar die zorgen moet je loslaten, vertelt hij. "Als je daar niet mee kunt omgaan, dan kun je dit werk bijna niet doen. Want je kunt als misdaadjournalist niet vanuit angst werken. Als je bij jezelf gaat merken: nu word ik echt bang, dan moet je eigenlijk stoppen met dit werk. Dat gaat niet samen, je moet stevig in je schoenen blijven staan."



Ook wordt de dood van misdaadverslaggever Peter R. de Vries in de aflevering besproken. De journalist, die Van den Heuvel goed kende, overleed vorig jaar nadat hij was neergeschoten in Amsterdam.

Van den Heuvel heeft daarna ook gesprekken gevoerd met zijn familie over de vraag of hij zijn werk moest voortzetten, vertelt hij. Maar door het overlijden van zijn collega was hij juist "vastberadener" om door te gaan.

© ANP 2022