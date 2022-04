Demonstraties in meerdere Franse steden na verkiezingsuitslag

In verschillende Franse steden zijn protesten uitgebroken na de verkiezingsuitslag die zondagavond werd bekendgemaakt.

Op beelden op sociale media is te zien dat de politie in hoofdstad Parijs traangas inzet.

Ook in Rennes, Toulouse, Straatsburg en Montpellier is gedemonstreerd. In het centrum van Parijs wordt gedemonstreerd in de wijk Châtelet en bij de Place de la République, terwijl president Emmanuel Macron even verderop zijn overwinningstoespraak gaf bij de Eiffeltoren. In het noordwestelijk gelegen Rennes zou intussen zeker één arrestatie zijn verricht.

Na de eerste ronde, twee weken geleden, waren er ook betogingen tegen de keuze tussen zittend president Macron en de rechtse politica Marine Le Pen. De demonstranten vinden dat er gekozen moet worden tussen twee kwaden. Onder meer de Sorbonne-universiteit in Parijs was eerder deze maand het toneel van een protest, waar honderden studenten de ingang blokkeerden en het interieur vernielden.

