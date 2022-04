Biden herhaalt steun voor Israël en plant bezoek na uitnodiging Bennett

De Amerikaanse president Joe Biden zal in de komende maanden Israël bezoeken op uitnodiging van de Israëlische premier Naftali Bennett, bevestigen beide kanten.

De twee leiders spraken elkaar zondag telefonisch. Bennett informeerde Biden over de Israëlische "inspanningen om de Israëlisch-Palestijnse botsingen in de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem" te beteugelen.

Dit weekend raakten minstens 57 Palestijnen gewond na Israëlische politiepolitie rondom de moskee in bezet Oost-Jeruzalem. Biden gaf aan te hopen op verminderende spanningen en een "vreedzame afsluiting van het heilige seizoen van de ramadan", aldus het Witte Huis. Daarnaast bevestigde Biden "zijn niet aflatende steun voor Israël en zijn defensiebehoeften".

Tegen het einde van het gesprek accepteerde Biden een uitnodiging om "in de komende maanden" Israël te bezoeken, zei het Witte Huis. De twee leiders gaven aan in de tussentijd geregeld met elkaar in contact te zullen blijven. Afgelopen zomer bracht Bennett nog een bezoek aan Biden in Washington.



Het is de afgelopen weken onrustig geweest op de Tempelberg, de heuvel waarop de Al-Aqsa-moskee staat. Voor zowel moslims als joden is het een belangrijke heilige plek. Dit jaar valt de ramadan samen met zowel Pasen als het joodse Pesach-feest, waardoor veel islamitische en joodse gelovigen tegelijkertijd naar de berg komen.

Kolonisten die onder politiebescherming het Al-Aqsa-complex bezoeken leidde in afgelopen dagen tot confrontaties met Palestijnen in de moskee, waarbij velen gewond raakten en gearresteerd werden.

© ANP 2022