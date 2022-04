Advocatenneef Ridouan Taghi bereid tekst en uitleg te geven

Youssef T. (38), voormalig advocaat en neef van Ridouan Taghi, is bereid om meer te vertellen over de berichten die hij in de gevangenis met zijn neef heeft gewisseld.

Dat zei hij maandag in de rechtbank in Amsterdam bij een nieuwe voorbereidende zitting in zijn zaak.

T. is voor het eerst aanwezig bij een openbare zitting. "Ik sta zeker open voor een verhoor over de berichten", zei hij tegen de rechter. Het Openbaar Ministerie verdenkt T. ervan dat hij de schakel is geweest tussen de gedetineerde Taghi - hoofdverdachte in het grootscheepse liquidatieproces Marengo - en de buitenwereld en dat hij hem heeft geholpen bij het maken van plannen voor een gewelddadige uitbraak of ontsnapping.

Zijn advocaten weerspreken dat. "Hij heeft juist geprobeerd het proces te vertragen, de situatie te sussen, geprobeerd RidouanTaghi subtiel af te brengen iets van zijn plannen te concretiseren." T. was volgens hen sinds augustus vorig jaar bezig om een baan buiten de advocatuur te zoeken, ook om niet betrokken te raken bij de mogelijke uitbraakplannen van zijn neef.



Op 8 oktober werd hij als verdachte aangehouden, tijdens een bezoek aan Taghi in de EBI. Sindsdien zit hij vast. Hij heeft zich inmiddels van het tableau laten schrappen en is geen advocaat meer.

Verborgen camera's

Volgens advocaat Haroon Raza hadden Youssef en Ridouan elkaar - tot ze elkaar vorig jaar in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught weer zagen - tientallen jaren niet gezien.



Taghi (44) zit sinds zijn arrestatie in december 2019 vast in de EBI. Vorig jaar bezocht T. hem daar tientallen keren, in zijn hoedanigheid als advocaat. Justitie kreeg na verloop van tijd het ernstige vermoeden dat het tweetal heel andere dingen besprak dan juridische problemen.

Daarop werd een onderzoek in gang gezet, waarbij beide mannen tijdens de bezoeken ook werden afgeluisterd en gefilmd met verborgen camera's. Het OM presenteerde een deel van die beelden tijdens een zitting in de zaak op 14 april.



T.'s advocaten vinden dat er geen redenen zijn om T. nog langer in voorarrest te houden en hebben bij de rechtbank bepleit hem al dan niet voorwaardelijk op vrije voeten te stellen.

De rechtbank zal daar waarschijnlijk later op de maandag over beslissen.

© ANP 2022