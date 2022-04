Rechtbank gaat verder met zaak advocatenneef Ridouan Taghi

De rechtbank in Amsterdam gaat maandag verder met een inde zitting in de strafzaak tegen Youssef T. (38), voormalig advocaat en neef van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het grootscheepse liquidatieproces Marengo.

Het Openbaar Ministerie verdenkt T. ervan dat hij de schakel is geweest tussen de gedetineerde Taghi en de buitenwereld en dat hij hem heeft geholpen bij het maken van plannen voor een gewelddadige uitbraak of ontsnapping. Taghi (44) zit sinds zijn arrestatie in december 2019 vast in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Vorig jaar bezocht T. hem daar tientallen keren, in zijn hoedanigheid als advocaat. Justitie kreeg na verloop van tijd het ernstige vermoeden dat het tweetal heel andere dingen besprak dan juridische problemen. Daarop werd een onderzoek in gang gezet, waarbij beide mannen tijdens de bezoeken ook werden afgeluisterd en gefilmd met verborgen camera's. Op 8 oktober werd T. als verdachte aangehouden, tijdens een bezoek aan Taghi in de EBI. Sindsdien zit hij vast.

Op de zitting van 14 april kwam het OM met een beeldpresentatie van dat onderzoek. Volgens justitie blijkt daaruit hoezeer Taghi en zijn neef "op doortrapte wijze" hebben gecommuniceerd. Op de beelden is te zien dat de twee elkaar geschreven notities laten lezen en deze weer doorkrassen. T. laat volgens het OM op zijn iPad chatberichten aan Taghi zien van vermoedelijke handlangers van buiten de gevangenismuren.



De twee advocaten van T. voelden zich overvallen door de kort vooraf aangekondigde visualisatie van het OM. De rechtbank honoreerde hun verzoek om een reactie op het materiaal voor te bereiden. Dat zullen zij maandag doen.

Op 14 april bleef T. weg van de zitting, omdat hij volgens zijn raadslieden "geen zin heeft in een showproces". Mogelijk dat hij maandag wel zijn opwachting maakt in de rechtszaal.

