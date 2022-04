OM stelt strafrechtelijk onderzoek in naar aangiften om The Voice

Het Openbaar Ministerie stelt verder strafrechtelijk onderzoek in naar aanleiding van de aangiften die zijn gedaan wegens wangedrag bij onder meer The Voice of Holland.

Het OM meldt dat het de in totaal vijf aangiften tegen vier personen heeft onderzocht en beoordeeld en besloten heeft verder strafrechtelijk onderzoek te doen.

Eerder werd bekend dat er aangifte is gedaan tegen oud-coaches Ali B en Marco Borsato, een regisseur en voormalig bandleider Jeroen Rietbergen. Het parket Noord-Holland is tegen een van de vier een onderzoek gestart na een aangifte van een zedenfeit dat kort voor de uitzending van het onlineprogramma BOOS, waarin de misstanden bij de talentenjacht aan het licht kwamen, is gedaan.

Dat vermeende incident zou zich niet bij The Voice hebben afgespeeld. Ook het onderzoek naar twee andere aangiften tegen deze persoon leidt het parket Noord-Holland. Het onderzoek naar de zaken tegen de andere drie verdachten neemt het parket Midden-Nederland voor zijn rekening.



De politie zal de komende periode onderzoek doen en getuigen en verdachten horen. Na de afronding van het onderzoek, dat naar verwachting "geruime tijd" zal duren, beslist het OM of de verdachten zullen worden vervolgd.

Reactie

In januari deden in BOOS meerdere vrouwen hun verhaal over vermeend wangedrag achter de schermen bij The Voice of Holland. Het RTL 4-programma werd per direct van de buis gehaald en producent ITV stelde een onafhankelijk onderzoek in.



Advocaat Sébas Diekstra, die vier oud-kandidaten van The Voice bijstaat, meldt in een reactie "opgelucht" te zijn dat er nu een beslissing is genomen over het vervolg in de zaak. "Een gedegen strafrechtelijk onderzoek naar de aangiften van cliënten is de enige juiste beslissing en doet recht aan wat hen is overkomen."

De afgelopen maanden zou direct en indirect contact zijn geweest met vrouwen die eveneens slachtoffer zijn geworden van zedenfeiten rondom The Voice. "Als deze en ook andere slachtoffers nu zien dat er zorgvuldig strafrechtelijk onderzoek wordt gedaan naar de verschillende feiten kan dat misschien het vertrouwen geven om zelf ook aangifte te doen van wat hen is overkomen.".

